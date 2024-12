Quotidiano.net - Antonio Sileo: "Le sfide dell’Europa nella transizione"

"Dopo gli iper prezzi energetici, dovuti alla ripresa dell’economia e all’invasione russa in Ucraina, il contesto economico globale non è migliorato". Così, Direttore Area Sostenibilità I-Com, presente oggi al convegno di QN. "Soffia vento di protezionismo e la vittoria di Donald Trump porterà sicuramente una stagione di deregulation negli Stati Uniti – dice – che avrà effetti anche su altre sponde dell’Atlantico". "L’Unione Europea – continua– difficilmente potrà permettersi di correre in solitaria l’accidentato percorso dellaenergetica con la (principale) spinta regolamentare".