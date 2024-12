Ilrestodelcarlino.it - Aiello vede solo bianconero: "Resteremo sempre qui"

"Saremo a Cesena per Natale, con tutta la famiglia. Vengo per passare del tempo con tutti i dipendenti e tutto lo staff e tutti i giocatori. Vedrò molti tifosi in piazza e faremo un aperitivo con loro. Si fa una cosa del genere e si lascia il proprio Paese per venire a Cesena a festeggiare il Natalese si amano veramente la città e il territorio". Parole, quelle del presidente John, che nonconfermano l’attaccamento al progetto Cesena, ma allontanano anche qualsivoglia accostamento ad altre società calcistiche. Dopo cheera già stato avvicinato in estate, infatti, hanno ricominciato a rincorrersi voci che arrivano dalle Marche e che lo vorrebbero vicino all’Ancona, attualmente in serie D. Non lo smentisce il presidente, senza addentrarsi troppo sull’argomento risponde secco: "Mi hanno avvicinato, il progetto è interessante, ma richiede tempo ed investimenti".