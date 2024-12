Game-experience.it - Xbox Year in Review 2024, è disponibile l’iniziativa con tutte le statistiche dell’anno

Leggi su Game-experience.it

Microsoft ha dato nuovamente il via adin, iniziativa che consente agli utenti di ottenereleriguardanti il proprio anno videoludico.Grazie al Riepilogo Annuale diè possibile scoprire i “momenti più memorabili”, così da intraprendere una sorta di viaggio per rivivere le “proprie vittorie e le imprese di gioco indimenticabili”. Ovviamente grazie a questa iniziativa è possibile scoprire tutta una serie di, in grado di descrivere in modo esaustivo l’anno videoludico ormai sul viale del tramonto.Coninè possibile accedere ad informazioni come il tempo totale di gioco, gli Obiettivi totali sbloccati, i generi più giocati, il mese di gioco migliore ed altro ancora. Inoltre è possibile persino vedere quali sono stati i propri 3 giochi più giocati e leottenute all’interno di quei giochi.