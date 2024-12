Lanotiziagiornale.it - Urso promette fondi all’auto. Scontro con i 5S su Stellantis

Il governo sta lavorando per incrementare il fondo automotive e raggiungere una cifra che sia “almeno equivalente o anche superiore” alle risorse del vecchio fondo, ovvero 750 milioni di euro. Ma niente incentivi. A dirlo il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoche chiede adi riaffermare la centralità dell’Italia nel piano industriale e dice di aspettarsi “novità concrete in questa direzione” nel tavolo convocato per il 17 dicembre.Gli operai piangono ese la rideMa sul suo intervento in Parlamento, nel corso del question time, scatta il botta e risposta col M5S che accusa il ministro di “risatine intollerabili”.“Confermano tutta l’inadeguatezza di questo signore per il ruolo che ricopre. Mentreride, i lavoratori a Pomigliano piangono”, dice la deputata M5S Carmela Auriemma.