.com - Ultimo annuncia il terzo sold out all’Olimpico di Roma per il 2025

Leggi su .com

iloutdiper ile arriva a dieci in carriera nello stadio della sua cittàNuovoout perStadi– La Favola Continua.: a poco più di un mese dall’annuncio,registra il tutto esaurito anche per la terza datana del live previsto per la prossima estate. La stessa data – quella del 13 luglio– che gli è valso un record, vero e proprio traguardo di carriera: 10 live nel tempio della musicana, il più giovane artista ad aver mai raggiunto un risultato analogo.Sono oltre 650mila i biglietti venduti nella Capitale ad oggi, solo sommando le 10 datee la magica notte al Circo Massimo: la prima data storica allo stadio è quella del 4 luglio 2019, La Favola, davanti a un pubblico di 64mila persone. E dopo lo stop della pandemia seguono il tutto esaurito del Circo Massimo del 2022, la triplettaout dell’Olimpico 2023, la tripletta bissata negli stadi del 2024 e l’ennesima tripletta già polverizzata anche per il, sempre nel tempio della musica livena.