Tari, perché la tassa sui rifiuti è aumentata in tutta Italia

Sono in molti a chiedersila– lasui– sia più alta degli scorsi anni. In questi giorni, infatti, in molti si sono trovati alle prese con il versamento di questo obolo, che può essere effettuato utilizzando un Modello F24 o attraverso la bolletta che il Comune o l’azienda municipalizzata inviano ai residenti di una determinata località. Chi non dovesse già aver fatto il versamento, dovrà passare alla cassa a breve.Trasversalmente, un po’ in tutti i paesi d’, le famiglie si sono ritrovate con unapiù alta da pagare. Secondo alcuni calcoli la raccolta, gestione e smaltimento deisono arrivati a costare quasi il 24% in più rispetto a quanto si era pagato nel nel 2023.Mai costi sono cresciuti? L’inflazione pesa anche sulla? Cerchiamo di capire quali siano i motivi che stanno dietro a questi aumenti.