Spezia e Cittadella, destini incrociati. In pochi mesi situazione capovolta

Nello scorso campionato, il 23 dicembre 2023, alla 18ª giornata, losoccombeva aper 4-1, sotto i colpi implacabili di Carriero, Pittarello (2) e Maistrello. Una sconfitta amarissima che relegò i bianchi al terzultimo posto in classifica, in piena zona retrocessione, con soli 16 punti; viceversa ilconquistò il quinto posto in graduatoria, in piena zona play off, con 32 punti, il doppio di quelli totalizzati dai bianchi. A distanza di quasi un anno la storia si è, con loal terzo posto in classifica, a quota trenta punti e ilultimo con 13 punti. Ciò che il calcio toglie, il calcio dà, con loche ora ha la grande opportunità di ‘vendicare’ quella debacle senza attenuanti in terra veneta, riprendendo il cammino interrotto a Palermo.