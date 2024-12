Seul, corteo verso palazzo presidente

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.03 Aundi diverse migliaia di persone si sta dirigendoilpresidenziale. Gli slogan e i cartelli chiedono le dimissioni delYoon Suk-yeol che ieri aveva dichiarato la legge marziale per poi ritirarla in seguito alle proteste di di piazza e in Parlamento. Nel Paese è in corso uno sciopero generale convocato dai sindacati. Intanto si è dimesso il ministro della Difesa Kim Yong-hyun il quale assumendsosi "la piena responsabilità per il caos", si è dichiarato "dispiaciuto".