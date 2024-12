Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, si cambia. Nuovo comandante, è ufficiale la nomina di Massimiliano Galloni

È ormailadi, attualedelladell’Unione Reno Galliera, come successore di Daniele Brighi al timone del Corpo unico del Circondario. "Prendo atto che dalla procedura di avviso di mobilità che è stata effettuata dalCircondario Imolese è emerso il profilo di– ha commentato ieri in una nota il sindaco Marco Panieri, nelle vesti di presidente dell’ente di via Boccaccio, avvalorando in questo senso le indiscrezioni degli ultimi giorni –. Esprimo grande soddisfazione e fiducia per la selezione di un professionista la cui esperienza e autorevolezza sono riconosciute a livello regionale e quelle necessarie per il nostro territorio e per proseguire e rafforzare un’attività importante di presidio, assistenza e supporto ai cittadini".