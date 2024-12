Ilfattoquotidiano.it - Pasquale Mazzocchi non canterà a Sanremo 2025: perché il calciatore ha dovuto smentire la sua presenza alla serata dei duetti

Rocco Hunt esono due buoni amici. Il cantante ha una grande passione per il calcio, mentre al difensore piace cantare (i video che girano sui social dimostrano anche una certa bravura). In risposta a una battuta sulla pagina Instagram Napoli VHS, il rapper napoletano che parteciperà a, ha scritto proprio a: “Pazza idea per ladelle Cover, c staje?”, cioè ‘ci stai?“.Il terzino del Napoli, tramite una storia pubblicata sul suo account ufficiale, ha fatto chiarezza sull’episodio: “Vedo e sento notizie su una mia presunta. Ringrazio il mio amico Rocco Hunt, a cui voglio tanto bene, per la proposta ironica che mi ha fatto e gli auguro il meglio. Ma nella vita faccio tutt’altro. La mia mente è proiettata al ritorno in campo. Èmia professione che dedico tutte le mie energie.