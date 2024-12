Milanotoday.it - Non li pagano da 5 mesi: operai si arrampicano sulla gru per protesta

Unafotocopia a quella di martedì. Anche mercoledì, per il secondo giorno consecutivo, alcunidi una ditta edile si sono arrampicati in cima a una gru in un cantiere in via Ramiro Fabiano a San Donato Milanese (Milano) perre per il mancato pagamento degli stipendi.