Newcastle-Liverpool, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la quattordicesima giornata die si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv,.Nelle ultime sfide trae Manchester City raramente avevamo assistito ad un dominio così evidente da parte di una delle due squadre in campo. Domenica scorsa invece i Reds hanno fatto un sol boccone dei detentori del titolo: non è stata una vittoria schiacciante – è finita “solo” 2-0 – soltanto perché Salah e compagni non sono riusciti a concretizzare le numerosissime occasioni da gol costruite nell’arco del match, in cui gli uomini di Pep Guardiola, in grande difficoltà, si sono limitati a fare da sparring partner.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itPer ilè stata la settima vittoria consecutiva tra le varie competizioni nonché l’ennesimo clean sheet per quella che continua ad essere la miglior difesa dellacon soli 8 gol subiti in 13 giornate.