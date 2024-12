Cityrumors.it - Neonazisti e suprematisti, blitz, sequestri e arresti della polizia

Leggi su Cityrumors.it

Dopo un periodo di tempo dove le forze dell’ordine hanno indagato e seguito determinati personaggi hanno deciso di agireUndi massa. Non è stata un’operazione improvvisa ma studiata nei dettagli e figlia di indagini che sono andati avanti in questi ultimi mesi che ha portato all’arresto di 12 persone in tutta Italia di un gruppo di, con accuse pesantissime legate al terrorismo e propaganda e istigazione a delinquere.(Ansa Foto) Cityrumors.itE’ il dettagliato bilancio di un’operazionedi Stato che è stata effettuata nella giornata del 4 dicembre 2024 contro un gruppo neonazista e suprematista denominato “Werwolf Division“. Le accuse da parte delle forze dell’ordine sono di associazione con finalità di terrorismo, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e detenzione illegale di arma da fuoco.