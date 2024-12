Dailymilan.it - Milan-Genoa, festa per i 125 anni: coreografia, nuova maglia e tanti ex. La lista

Leggi su Dailymilan.it

In occasione didel 15 dicembre grandeper i 125ex a San Siro,di domenica 15 dicembre alle ore 15:00 sarà la grande occasione per festeggiare i 125della storia rossonera. Un evento unico, in cui, a San Siro, sono attesi grandi, grandissimi ospiti, i calciatori che hanno scritto pagine indimenticabili con il.Sul prrato di San Siro ci saranno Marco Van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard, insieme come non accadeva dal marzo 2006, dalla partita di addio di Demetrio Albertini. Oltre ai tre olandesi hanno confermato la loro presenza anche Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Pato, Abbiati, Marco Simone, Mauro Tassotti, Filippo Galli, Evani, Donadoni, Billy Costacurta, Serginho, Gianluca Zambrotta, Jankulovski, Brocchi, Zaccardo e Massimo Oddo.