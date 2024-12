Spazionapoli.it - Meret-Inter, smentita di Chiariello: l’accusa è durissima

Leggi su Spazionapoli.it

Alexpossibile rinforzo per l’a parametro zero? Secondo il giornalista Umberto, la notizia è, con ogni evidenza, da prendere come una “fake news”.Quale sarà il futuro di Alex? I tifosi del Napoli se lo chiedono ormai da tempo, visto che tarda ad arrivare l’accordo sul rinnovo di contratto. Alle continue prese di posizione ottimistiche da parte dei direttiessati, non segue però la fumata bianca. Non un dettaglio, considerando che l’accordo attualmente in essere tra le parti scade il prossimo 30 giugno, scenario che rende possibile un accordo a parametro zero con un’altra squadra, a partire addirittura già da febbraio in poi.Scenario che in casa Napoli si è verificato nella scorsa stagione con Piotr Zielinski, finito a costo zero all’: società nerazzurra che, secondo quanto svelato da La Gazzetta dello Sport in mattinata (clicca qui per leggere la notizia lanciata dal quotidiano in rassegna stampa), sarebbe pronta a bissare il tutto proprio con l’estremo difensore ex SPAL e Udinese.