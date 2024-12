Metropolitanmagazine.it - Mattel citata in giudizio per le bambole di Wicked che includevano un collegamento a un sito pornografico

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Laè statainper aver stampato per errore l’URL di unsulla confezione dellein edizione speciale di. Secondo i documenti del tribunale, una residente della Carolina del Sud sta avviando una class action dopo aver acquistato il giocattolo per la sua bambina, che ha visitato ilWeb vietato ai minori che “non aveva nulla a che fare con la bambola di ‘’“. La società di giocattoli ha erroneamente elencato unWeb con un titolo simile per ildi intrattenimento per adultiPictures, anziché la pagina ufficiale del film, con Cynthia Erivo e Ariana Grande. La querelante sostiene che lanon ha offerto un rimborso e ritiene che lei e la figlia abbiano sofferto di “stress emotivo” a causa dell’errore.“Queste scene erano hardcore, immagini pornografiche di nudo integrale che raffiguravano veri rapporti sessuali“, si legge nella causa.