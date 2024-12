Iodonna.it - Maria Grazia Di Nella: una donna di successo al servizio delle famiglie e dei minori

Diè una figura di riferimento nel campo del diritto di famiglia. Fondatrice del suo studio legale nel 2011 a Milano, ha dedicato la sua carriera a supportarein difficoltà, affrontando con passione e professionalità temi delicati come separazioni, divorzio, sottrazioni internazionali, controversie familiaririe, violenza di genere ein difficoltà. Con sedi a Milano, Roma, Bologna e Lanciano, il suo studio è un punto di riferimento per coloro che cercano un supporto legale in questi ambiti. La sua determinazione e la sua grinta unite dal suo spirito di libertà emergono con forza nel racconto della sua carriera.è unache coniuga conla sua vita professionale con quella personale, riuscendo a bilanciare le sfide del lavoro e le esigenze della sua famiglia, che l’ha sempre supportata.