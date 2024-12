Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Alba Berlino, Eurolega basket in DIRETTA: in Emilia arrivano Procida e Spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di 13° turno di2024-2025 che vede latornare alla Segafredo Arena. Il debutto lo bagna l’, con il passaggio in Italia anche di Gabrielee Matteo.L’arriva con ancora qualche cerotto dall’infermeria, ma una situazione complessivamente migliore rispetto a qualche settimana fa: rientrano Matt Thomas e soprattutto Martin Hermannsson, mentre resta ancora da chiarire la situazione di Will McDowell-White e Louis Olinde. Certamente out Justin Bean, fino a febbraio alle prese con un polso rotto.Nessun problema è invece segnalato dal lato delle V nere, che giungono a questo confronto consce di un fatto: si tratta a tutti gli effetti del match di più bassa classifica allo stato attuale delle cose.