Ilfattoquotidiano.it - Landini a La7: “Qui i cogl***i sono i lavoratori dipendenti e i pensionati. Meloni aumenta i salari? Falso”. E su Bocchino: “Si vergogni”

dice che io soffio sul fuoco e che ci può scappare il morto? Si deve solo vergognare. Ma dove vive? Forse non lo sa, ma oggi si muore sul lavoro, muoiono tre persone al giorno sul lavoro. Lì si muore, non manifestando o difendendo i propri diritti. Il problema vero è che il governo non sta ascoltando e non vorrei che fosse il governo a cercare di creare in tutti i modi dei disordini, anziché fare il suo mestiere“. Così a Dimartedì (La7) il segretario generale della Cgil, Maurizio, commenta le dichiarazioni del direttore editoriale del Secolo d’Italia, Italo, che ha duramente attaccato il sindacalista assieme al leader della Lega, Matteo Salvini.si pronuncia poi sull’intervista rilasciata da Giorgia, al solito, nella trasmissione di Nicola Porro, Quarta Repubblica (Rete 4), dove la presidente del Consiglio ha tacciato il capo della Cgil di “attaccare questo governo per ragioni ideologiche” e ha sciorinato tutte le meraviglie fatte dal suo esecutivo (“Questo è il governo che hato i, hato l’occupazione, ha diminuito la disoccupazione, hato l’occupazione femminile, hato i contratti stabili, ha diminuito il precariato, hato le pensioni minime, hato il Fondo Sanitario Nazionale, ha preso le risorse dalle banche e dalle assicurazioni”).