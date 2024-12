Ultimouomo.com - L'allenatore più ammonito del 2024

Lo hanno cacciato alla una e dieci minuti di notte, tra sabato e domenica, dopo una partita persa dove non era nemmeno in panchina. Finisce così, dopo 70 gare, una retrocessione e una promozione, l'avventura di Paulo Pezzolano al Valladolid, un tecnico che era diventato in pochissimo tempo il nuovo cattivo della Liga.Non tanto per la cattiveria sportiva della squadra, che è ultima con la peggior difesa e il peggior attacco, quanto per un'incredibile statistica: trovate voi un altrocapace di beccare otto ammonizioni e un'espulsione nel giro di 15 giornate (o meglio 13, visto che in due occasioni, per l'appunto, era squalificato).