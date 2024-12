Ilfattoquotidiano.it - Influencer fa il bagno alle Maldive, uno squalo la morde mentre lei riprende tutto: il video da milioni di views

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si chiama Lilian Tagliari è un’di viaggi e nel momento in cui scriviamo, un suoha totalizzato 18ditra le varie piattaforme. Cosa accade nel filmato? La ragazza sta nuotando in mezzo a un gruppo di 50 squali nutrice,, quando uno dei ‘grandi predatori’ la. Il sangue le esce dalla gamba e si vedono chiaramente i segni sul polpaccio. Tagliari ha poi raccontato: “Direi che c’erano probabilmente circa 50 squali, e nuoto in questo stesso punto da molti anni. Credo che, considerato quanto poco riescono a vedere questi animali, uno di loro abbia scambiato la mia gamba per un pesce”.Questo tipo disi ciba prevalentemente di crostacei, molluschi, tunicati, pesci, organismi bivalvi e altri invertebrati come i polpi, i granchi, le aragoste, i gamberetti, i ricci di mare, le lumache di mare.