Lortica.it - Il Silenzio: una ricchezza da riscoprire

Leggi su Lortica.it

C’è un momento in cui ilsi manifesta, come una presenza invisibile, nel ritmo caotico delle nostre giornate. È un invito a fermarsi, ad ascoltare non con le orecchie, ma con l’anima. Eppure, per molti, ilè quasi un nemico: fa paura, sembra vuoto, crea imbarazzo. Viviamo immersi in una società che lo rifugge, riempiendo ogni spazio con rumori, parole, notifiche. Ma cosa accade se, invece di evitarlo, impariamo ad accoglierlo?Non ho mai conosciuto ilper gran parte della mia vita. Sono cresciuta in una casa piena di voci: quelle delle mie sorelline, della tata, delle lavoranti di mamma parrucchiera a Milano, persino quelle degli animali che ci accompagnavano nei giorni felici. Poi è arrivato il matrimonio, gli ospiti, i miei tre figli, i tre cani le quattro gatte, una piccola tribù da crescere tutta assieme, amicizie, colleghi d’arte e con ancora più vite da intrecciare con la mia.