Iodonna.it - Il nuovo divieto dei talebani mette fine a uno dei pochi percorsi di studi ancora accessibili alle donne e ne compromette la salute, visto che dagli uomini non possono essere curate

studentesse, semplicemente, è stato ordinato di raccogliere le loro cose e di non tornare a lezione il giorno dopo. Con le scuole chiuse fino aavviso, si interrompe una delle poche stradeaperteafghane per istruirsi. La decisione di vietare loro di formarsi come ostetriche e infermiere è in linea con la politica repressiva deiche, dall’agosto del 2021, impedisceragazze di accedere all’istruzione secondaria e superiore. Cantare per resistere: leafghane alzano la voce e intonano “Bella Ciao” X Non solo: avrà effetti gravissimi anche sulladelle, costrette d’ora in poi a partorire sole in casa senza assistenza.