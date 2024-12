Ilrestodelcarlino.it - Il Lunano cerca la rimonta in Coppa contro il Sant’Orso

Oggi per le gare ritorno dei quarti di finale dellaItalia di Promozione sono in programma quattro partite.. All’andata vinse il(0-1) grazie ad una rete segnata ad inizio della ripresa. Si gioca al Comunale "Montesi" di Fano alle ore 14,30. Arbitra Mattia Gasparoni di Jesi. Atletico Azzurra Colli- Montegiorgio. All’andata vinse il Montegiorgio per 3 a 2. Calcio di inizio alle ore 19,30 al Comunale Colle Vaccaro di Colli del Tronto. Arbitro Jacopo Alfonsi di San benedetto del Tronto. Corridonia-Trodica. All’andata vinse il Trodica per 2 a 1. Qui si gioca al Comunale "Sigismondo Martini" di Corridonia alle ore 19. Arbitra Leonardo Capolaretti di Macerata. Moie Vallesina-Marina calcio. All’andata la partita era finita 2 a 2. Si gioca al Comunale Pierucci di Maiolati Spontini alle ore 14,30.