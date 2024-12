Ilfogliettone.it - I 56 miliardi di Musk sotto la lente della giustizia: la Corte sfida gli azionisti

Elonha espresso la sua frustrazione in un post su X riguardo alla nuova decisione di un giudice del Delaware, che ha riacceso il suo conflitto con laamericana. Laha infatti confermato il respingimento del pacchetto di bonus da 56di dollari per, uno dei più alti mai visti in ambito corporate. Questo bonus, che ora supera i 100di dollari grazie al boom del titolo Tesla, era stato bocciato a gennaio da una precedente sentenza che aveva messo in discussione l'influenza dinella sua approvazione nel 2018, senza consultare adeguatamente gli.Poco dopo quella sentenza, però, il bonus era stato approvato dall'assemblea deglidi Tesla, dimostrando la fiducia del mercato nella leadership di. Ora, la giudice Kathaleen McCormick ha deciso di assegnare ai querelanti 345 milioni di dollari come compenso per le spese legali, pur non accogliendo la loro richiesta iniziale di 5,6di dollari.