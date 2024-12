Ilrestodelcarlino.it - Giano, summit chiave per i licenziamenti

Meno 14 giorni ai 195: domani l’incontro decisivo tra i vertici del gruppo Fedrigoni e i sindacati. Poi lunedì prossimo l’incontro al Mimit, probabilmente l’ultimo prima dello stop alla produzione di carta da ufficio a Rocchetta e Fabriano F3. Ogni trattativa per portare il gruppo a non chiudereo moral suasion da parte di istituzioni locali e sovralocali sembra essere caduta nel vuoto. Nemmeno la speranza di acquisizione del settore produzione carta da ufficio da parte del Poligrafico dello Stato sembra essere al vaglio. Ad oggi l’unica possibilità in vista appare quella di allungare la vertenza con l’utilizzo della cassa integrazione per 12 mesi. Ipotesi questa che sarà discussa nel faccia a faccia di domani tra azienda e sindacati i quali stanno provando a salvare quanti più posti di lavoro possibili.