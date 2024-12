Lanazione.it - Firenze, l’Orchestra Giovanile Italiana al Maggio in un concerto dedicato a Bruckner

Leggi su Lanazione.it

, 3 dicembre 2024 – A pochi mesi di distanza daldello scorso 10 giugno diretto da Alexander Lonquich,torna sulle scene delil 5 dicembre per un nuovo appuntamento sinfonico. Sul podio della Sala Zubin Mehta il maestro , al suo debutto al Teatro delFiorentino. In cartellone una delle più celebri composizioni di Anton– di cui quest’anno si celebra il bicentenario dalla nascita – ossia la Sinfonia n.5 in si bemollere. Dopo aver completato gli studi di direzione d'orchestra con Arne Hammelboe alla Royal Danish Academy of Music, Thomas Dausgaard ha frequentato la classe di direzione d'orchestra di Norman Del Mar al Royal College of Music di Londra. Dopo le masterclass con Franco Ferrara e Leonard Bernstein, è stato nominato direttore assistente con Seiji Ozawa alla Boston Symphony Orchestra, che ha lanciato la sua carriera internazionale.