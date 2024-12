Dilei.it - Fedez volta pagina: paparazzato con una ragazza misteriosa

Leggi su Dilei.it

sembra averto definitivamente. Mentre l’ex moglie Chiara Ferragni è sempre più innamorata del suo nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera, pare che anche il rapper abbia trovato una nuova fiamma, questaperò lontana dallo spettacolo. Così, dopo essere stato avvistato per tutta l’estate con ragazze bellissime, l’artista potrebbe aver ritrovato la serenità accanto a una, la nuova fiamma è unaUn nuovo amore per? Così parrebbe dalle ultime foto pubblicate dal settimanale Chi, che ha pizzicato il rapper in compagnia di una. Stando a quanto si legge sul magazine, i due hanno trascorso una serata insieme nel ristorante milanese Casa Cipriani. Dopo aver cenato lui è uscito dal locale dopo aver mandato un’amica a perlustrare la zona, visto che c’era un paparazzo ad attenderli.