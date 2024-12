Sport.quotidiano.net - E’ un Milan alla Sinner. Dominio e 6 gol al Sassuolo. Fonseca ora punta la Dea

Ilva di fretta e in poco più di venti minuti risolve la praticaconquistandosi un posto nei quarti di finale di Coppa Italia. Un anno fa fu malandrina l’Atalanta, oggi la squadra orobica è pensiero fisso in vista dello scontro diretto di venerdì al Gewiss Stadium, ma Paulopuò raccogliere altre buone indicazioni dopo la bella vittoria sull’Empoli. Soprattutto è la notte di Tijani Reijnders, sempre più dominante a poche ore dall’accordo sostanziale per il rinnovo: un magico assist, una staffilata ddistanza, e tanta qualità. E’ il numero 14, oggi, il leader (sovraesposto? Un’ora di gioco pare troppo) di questo. Che garantisce quattro reti in ventidue minuti, 6fine (a 1), e la crescente sensazione di un puzzle dove molte tessere iniziano a prendere il loro posto.