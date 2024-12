Secoloditalia.it - Crosetto: “In Medio Oriente un pericolo enorme”. E rimette a posto Prodi su Meloni

Non le presunte tensioni interne alla maggioranza di governo, disegnate dai retroscena e talvolta cucite anche addosso a lui, che non sono un tema. Ma la situazione geopolitica e, per quanto riguarda i fatti interni all’Italia, il caso dossier. Guidointerrompe con il Corriere della sera un lungo periodo senza interviste e spiega che dietro al suo silenzio non c’è alcun mistero, ma solo l’mole di lavoro con cui si misura quotidianamente, con partite sul tavolo che gli rendono “il sonno difficile”. “Le mie giornate sono scandite, dalla sveglia alle sei e fino a notte, da un continuo, incessante, lavoro con i vertici della Difesa, del Gabinetto, i miei colleghi, italiani ed esteri, per seguire le crisi nel mondo: non sono quasi mai buone notizie. Lavoriamo con grande responsabilità, ansie e inquietudini costanti.