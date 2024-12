Lopinionista.it - Conte: “Sul simbolo del M5s decide la comunità, non Grillo”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “dice di farci un altro? Non esiste undepositario di un movimento politico alternativo, hanno fondato una forza politica che appartiene agli iscritti. Se unarà di cambiare illo faremo ma non è nella sua disponibilità”. Lo ha dichiarato il leader del M5s Giuseppe(foto) a ‘Mattino Cinque’.E, a chi gli chiede se ilpotrebbe essere portato via in Tribunale, l’ex premier risponde: “E’ stato registrato da Di Maio a nome del M5s e per i partiti politici vale l’uso consolidato del. Non è die non è di”.L'articolo: “Suldel M5sla, non” L'Opinionista.