Zonawrestling.net - Cody Rhodes: “Bayley è la leader dello spogliatoio in WWE”

Leggi su Zonawrestling.net

Il ruolo di “”, soprattutto in WWE, è sempre stato molto discusso. Negli anni, la compagnia di Stamford ha avuto diversi galli nel pollaio, spesso anche contemporaneamente, di conseguenza le controversie sono sempre state dietro l’angolo. Negli ultimi anni wrestler come Roman Reigns, Randy Orton e Seth Rollins sono stati dipinti come uomini chiave nellodella WWE, ma stando alle parole dell’attuale campione della compagnia,, lo scettro sarebbe passato a. Parlando a Jazzys World TV,ha rivelato cheè l’attuale “capitano” della WWE, enfatizzando molto il suo ruolo nello. Oltre al già citato Apex Predator, la Role Model ha deciso di farsi carico degli umori del backstage:“Ecco quello che non credo che la gente sappia su, ovvero credo che lei sia l’attuale