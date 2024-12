Catania scoperta a rubare in un negozio aggredisce la commessa | arrestata 56enne

Leggi su Dayitalianews.com

Un pomeriggio di shopping a “costo zero”, era questo l’obiettivo di unacatanese, con precedenti di polizia, che l’altro giorno è statadai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per “Rapina impropria”.In particolare, verso le 17:30, la donna si è recata presso un grandedi abbigliamento del centro di, “armata” di forbicine e, quindi, con il chiaro intento di eliminare l’antitaccheggio dai capi che, di certo, non aveva intenzione di pagare.Dopo aver fatto un giro per lo store multipiano, la signora ha cominciato a scegliere diversi capi spalla e maglioni e, man mano, li ha appoggiati su un braccio, mentre nell’altro teneva la sua borsa. Ad un certo punto, però, la donna ha estratto le forbici dalla tasca e, convinta di non essere vista, ha iniziato a tagliare le etichette tentando, con la punta dell’arnese, di rimuovere l’antitaccheggio in plastica, per poi riporre i capi nella sua borsa.