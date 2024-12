Ilfattoquotidiano.it - Bioera, “manca piano industriale, finanziario e di cassa”. Decisa la liquidazione giudiziale

Il tribunale di Milano, Sezione crisi d’impresa, ha dichiarato – su richiesta del pubblico ministero – l’apertura delladella società, la società di bio-food, presieduta dalla ministra del Turismo Daniela Santanché fino al febbraio 2022. A marzo era stata registrata una perdita superiore ai 3 milioni.Il provvedimento fa seguito all’udienza del 14 novembre scorso, fissata per discutere la domanda di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società, in conseguenza dell’emergere di plurime criticità, collegate alla indisponibilità di risorse utili a pagare i creditori non aderenti all’accordo stesso, allata esecuzione di un prospettato aumento di capitale, all’impossibilità in concreto di escutere una garanzia personale formalmente in essere.