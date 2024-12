Tvplay.it - Addio Roma, altra batosta per Ranieri: colpa di Inter e PSG

Leggi su Tvplay.it

In casa, dopo il ko subito lunedì scorso dall’Atalanta di Gasperini, bisogna registrare una brutta mazzata anche in sede di calciomercato.La, di fatto, è assolutamente la big del campionato di Serie A che ha deluso di più in questa prima parte di stagione. Basti pensare che la squadra giallorossa è al quindicesimo posto con soli due punti di vantaggio sul terzultimo posto, dove adesso c’è il Como di Cesc Fabregas.perdie PSG (LaPresse) tvplay.itProprio per questo motivo, di fatto, la gara di sabato prossimo dello Stadio Olimpico contro il Lecce di Marco Giampaolo è assolutamente fondamentale per la. In caso di mancato successo, infatti, la situazione in classifica del team capitolino peggiorerebbe ancora di piùLa squadra di Claudio, dunque, deve solo vincere contro il Lecce, che arriva a questo match dopo aver totalizzato quattro punti nelle prime due partite della gestione Giampaolo.