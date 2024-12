Zonawrestling.net - WWE: Kofi Kingston rompe il silenzio dopo aver respinto la richiesta di Big E durante Raw

L’edizione del 2 dicembre di RAW sarà ricordata per sempre dal WWE Universe come una delle serate più strazianti.che i festeggiamenti per i dieci anni dei New Day si sono conclusi con una nota triste per Big E,ha rilasciato la sua prima dichiarazione.Il segmento ha visto la riunione di tutti e tre i membri dei New Day in occasione del loro decimo anniversario. L’intera area attorno al ring era decorata con memorabilia dei New Day. Lo show è iniziato cone Xavier Woods che riflettevano sull’idea di percorrere strade separate, fino a quando Big E ha fatto il suo ritorno, proponendo di riunirsi al team come manager, poiché non è stato dichiarato idoneo a competere a causa di un infortunio al collo. Tuttavia, con grande sorpresa di tutti, Woods ehanno rimproverato Big E perli lasciati e hanno rifiutato di ascoltare le sue suppliche riguardo alla sua condizione.