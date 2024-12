Panorama.it - Wicked da record: la soundtrack debutta nella Billboard 200

Il magico universo di, adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway, non smette di incantare.: Thehato con unstorico200, ottenendo il miglior posizionamento di sempre per un adattamento teatrale. Inoltre, ha conquistato il primo posto nelle classifiche Top Album Sales,s e Vinyl Albums. Questo trionfo segna anche la settimana di vendite più imponente per una colonna sonora in questo decennio.Disponibile tramite Universal Pictures, Republics e Verves, laha ricevuto recensioni entusiaste sia dalla critica che dal pubblico.celebra il progetto dichiarando: “La colonna sonora del film cattura la magia cinematografica grazie ad Ariana Grande e Cynthia Erivo, co-protagoniste e potenze vocali, che infondono nuova vita ai brani più amati del musical”.