Violante Bentivoglio la leucemia il tumore al seno e il trapianto di midollo | Con il donatore solo lettere censurate

Guidotti, 50 anni, è una manager e direttrice di Komen Italia, associazione che lotta contro i tumori al. È la moglie di Carlo Calenda, con il quale hanno avuto tre figli. E oggi parla della sua malattia e del marito in un’intervista al Giornale: «Prima di conoscere Carlo io avevo giurato che non mi sarei mai sposata con un politico e mai con uno che mi portasse a vivere a Modena. Poi ho sposato Carlo che mi ha portato a Modena e subito dopo ha iniziato a fare politica», dice nel colloquio con Hoara Borselli. Con Calenda «c’è un patto per condividere tutto». Che però a volte viene violato: «Ha rilasciato un’intervista a Un giorno da pecora senza avvertirmi. Per di più raccontando fatti personali e in modo impreciso. Me lo sono divorato. Ricordo che ero in treno con delle amiche e sono diventata matta».