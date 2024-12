Quotidiano.net - Va in tilt la app internet banking. Intesa Sanpaolo

Leggi su Quotidiano.net

Ancora una grana telematica. Dopo i sistemi dei pagamenti digitali andati inin Italia la scorsa settimana e che è partito da Worldline, proprio in coincidenza del Black Friday, questa volta ad andare in ‘down’ è stata l’App di. Un malfunzionamento sull’non accessibile o con operatività bloccata fin dalle prime ore della mattina e che in serata si è risolto, con tutte le modalità di accesso ai servizi della banca che sono tornati alla piena normalità. Un blocco parziale che, peraltro, è arrivato nel giorno del pagamento delle pensioni che, ha spiegato la banca, "sono state tutte accreditate sui conti correnti e contabilizzate con la data del 2 dicembre". Non è, invece emerso, cosi come si era diffuso nel tam tam generale, alcun problema riguardante l’accredito degli stipendi.