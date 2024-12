Un monito contro guerra e oppressione, all'Opera di Roma 'omaggio a Martha Graham'

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – ‘Danzatrice del secolo’ per la rivista ‘Time’, ‘Icona del secolo’ per ‘People’, ‘Tesoro nazionale’ per il presidente Gerald R. Ford,Graham (1894-1991) è una pioniera della danza moderna, tra le più importanti coreografe americane del XX secolo. A lei è dedicato, che dopo l’anteprima per le scuole ritorna domani al Teatro Nazionale con repliche fino al 7 dicembre. Protagoniste le giovani stelle della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera didiretta da Eleonora Abbagnato. Il programma della serata, inedita per la Fondazione capitolina, si compone di due parti. Nella prima la ‘tecnicaviene presentata con una lezione dimostrativa tenuta da Jacqueline Bulnes. Nella seconda viene proposto un trittico di coreografie di Graham, che firma anche i costumi, riprese dalla Bulnes stessa con Lorenzo Pagano.