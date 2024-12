Lanotiziagiornale.it - Tre giorni di fiera internazionale, il futuro degli ascensori a Milano

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dalla Spagna alla Cina, dall’India alla Germania, passando per la Corea. L’inaugurazione di Lift Expo Italia 2024 si avvicina e gli espositori provenienti da tutto il mondo sono pronti a confrontarsi in occasione della seconda edizione della, l’unica certificata come. Il grande evento si terrà adal 4 al 6 dicembre 2024, presso il polo Allianz MICO –City, Padiglione 1, viale Scarampo Gate 8. Lift Expo Italia 2024 è il principale appuntamento per il settoree non è un caso che si svolga proprio in Italia. Il nostro, infatti, è il mercato più importante in Europa per numero di impianti installati, oltre a essere tra i primi anche a livello globale. L’evento è un’esposizione biennale con servizi di aggiornamento tecnico di alto livello.