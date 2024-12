Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-12-2024 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàrallentato in via Flaminia tra il raccordo e Tor di Quinto sulla Cassia code su via Trionfale in via Pineta Sacchetti rallentamenti sulla tangenzialeintenso in via Tuscolana in via di Porta Furba lavori di manutenzione rallentamenti anche in via Appia per il cantiere in largo tacchi Venturi code a tratti in via Menghini e in via Crivellucci rallentamenti sul viadotto della Magliana altezza di via del Cappellaccio del XI Municipio è chiusa al transito via della Pisana all’altezza di via di Monte stallonara Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale a cura di Anas In collaborazione con Luce Verde infomobilità