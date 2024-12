Tennis morto a 91 il leggendario Neale Fraser

Leggi su Sportface.it

, leggenda delaustraliano, èa 91 anni: lo hanno annunciato le autorità australiane. In carriera,ha vinto tre Grande Slam, in particolare due US National (l’antenato degli US Open) nel 1959 e 1960, oltre a Wimbledon, sempre nel 1960.vanta anche undici titoli del Grande Slam in doppio e cinque in doppio misto, oltre a una Coppa Davis vinta da giocatore nel 1959, prima di diventare un simbolo della competizione da capitano, portando l’Australia al successo in quattro occasioni avendola guidata dal 1970 al 1993.“Una vera leggenda delaustraliano che mancherà a tante persone in tutto il mondo”, ha scritto laAustralia su X. “Era come un padre per me. Sapeva come farti sentire importante e dare il meglio di te”, il commento del connazionale Pat Cash.