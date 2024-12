Lanazione.it - Tabacco, intesa decennale: "Adesso la nostra filiera ha una prospettiva forte"

Avrà positive ricadute anche in Altotevere e in tutta l’Umbria, dove ladelha un’espansione e un’occupazione notevole, l’accordo firmato nei giorni scorsi a Roma. Si tratta del rinnovo del patto di settore tra Coldiretti e Philip Morris Italia fino all’anno commerciale 2033: una firma che rappresenta "un’ottima notizia per gli agricoltori in questo momento diincertezza di contesto". In special modo in Altotevere la ‘tenuta’ di questo settore è fondamentale poiché ve ne sono altri (come l’automotive) che invece stanno soffrendo e ci sono decine e decine di posti di lavoro a rischio. Tenuta dell’economia e mantenimento dei livelli occupazionali nelladelsono dunque due elementi importanti, ma non i soli: "Il rinnovo dell’accordo per 10 anni è qualcosa di assolutamente straordinario e che non si era mai registrato nel settore del, come pure in altri comparti dell’agricoltura italiana.