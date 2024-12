Quotidiano.net - Sulle Alpi un terzo di neve in meno in cent'anni

Leggi su Quotidiano.net

Da un23%settentrionali a valori quasi dimezzati sul versante sudoccidentale: il trend di diminuzione delle nevicate su tutto l'arcono, tra il 1920 e il 2020, è marcato e si assesta nell'insieme sul 34%. Lo ricostruisce lo studio coordinato da Eurac Research e pubblicato sull'International Journal of Climatology. L'analisi ha preso in considerazione anche quanto la quota e parametri climatologici, come temperatura e precipitazioni totali influenzino il quadro. I dati stagionaliprecipitazioni nevose e piovose sono arrivati da 46 siti sparsi su tutte le. "L'andamento dellafrescaè fortemente negativo e possiamo parlare di una diminuzione complessiva del 34%, con un marcato peggioramento dopo il 1980, in concomitanza con un altrettanto netto aumento delle temperature", osserva Michele Bozzoli, meteorologo ambientale di Eurac Research e primo autore dello studio.