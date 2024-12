Quotidiano.net - Studente incaprettato negli States. Giovedì Falcinelli convocato dal pm di Roma

Leggi su Quotidiano.net

, 3 dicembre 2024 – Sarà interrogatoalle 14.30 dalla procura diMatteoil 26enne di Spoleto sbattuto a terra con il viso schiacciato sull’asfalto all’esterno di uno strip bar di Miami edalla polizia nella cella di transito per tredici minuti. Dopo il rientro in Italia avvenuto nei giorni scorsi la pm che segue il caso hail giovane per ricostruire interamente la vicenda.sarà accompagnato dall’avvocato Francesco Maresca, il difensore che lo assiste in Italia. Piazzale Clodio aprì il fascicolo in seguito alla segnalazione del Consolato italiano a Miami dove venne depositata la corposa denuncia querela. Nell’atto viene sottolineata la condotta violenta che ha comportato lesioni fisiche e danni psicologici al giovane, attuata dai quattro agenti del Dipartimento di Miami nella notte tra il 24 e il 25 febbraio scorsi.