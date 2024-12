Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, De Palma (Fiom Cgil): “È un buco nero. E la super-liquidazione a Tavares è un oltraggio ai lavoratori”

“La rottura tra proprietà e amministratore delegato ha determinato le dimissioni di Carlossta diventando un. Al fallimento industriale e occupazionale si sta aggiungendo anche quello finanziario. Sono anni che stiamo lottando per salvare l’automotive: siamo stati a Parigi in manifestazione, abbiamo fatto uno sciopero nazionale, ma governo e azienda non hanno affrontato davvero la questione. Ora però occorre impedire che al danno si aggiunga la beffa di unada centinaia di milioni di euro. È ora che i sacrifici li facciano manager e azionisti. Sarebbe uno schiaffo alle lavoratrici e aidida 17 anni in cassa integrazione. Le risorse devono essere investite in ricerca e sviluppo e produzione per rilanciare gli stabilimenti italiani e per tutelare l’occupazione.