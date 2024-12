Lanotiziagiornale.it - Sondaggi elettorali, la Costituente premia il Movimento 5 Stelle: è il partito che cresce di più

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Nonostante le continue tensioni, o forse sarebbe meglio dire la resa dei conti, tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, l’assembleadelinizia a dare i suoi frutti dal punto di vista dei. Nell’ultima settimana, infatti, sono proprio i pentastellati a guadagnare più di chiunque altro nella rilevazione di Swg per il TgLa7. In calo, invece, i due principali partiti: sia Fratelli d’Italia che il Pd perdono consensi. Are sono invece Lega e Forza Italia. Ma vediamo cosa dicono nel dettaglio gli ultimi, M5S guadagna più di tutti gli altri dopo laIn testa c’è ancora Fratelli d’Italia con il 29,1%, anche se in flessione dello 0,3% rispetto alla settimana precedente. Cede invece lo 0,2% il Pd, che si attesta al 22,4%.