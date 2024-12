361magazine.com - Sanremo Giovani, arriva il quarto appuntamento. Le anticipazioni

, domani sera su Rai2 e Rai Radio2 il. A contendersi gli ultimi 3 posti saranno Angelica Bove, Dea Culpa, Orion, Questo e Quello, Sea John, Vale Lp e Lil Joliee ultimodella fase di qualificazione per. Dopo aver selezionato i primi 9 semifinalisti, Alex Wyse, Arianna Rozzo, Bosnia, Grelmos, Mazzariello, Mew, Selmi, Settembre e Tancredi, 6 nuovi artisti sono pronti a scendere in campo per conquistare, attraverso il meccanismo della sfida diretta, gli ultimi 3 posti per la semifinale didel 10 dicembre in onda in seconda serata su Rai 2 e Rai Radio2. Nel, presentato da Alessandro Cattelan e in onda martedì 3 dicembre in seconda serata dalla Sala A di via Asiago, dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival 2025 si confronteranno Angelica Bove con il brano La nostra malinconia, Dea Culpa con Nuda, Orion con Diamanti nel fango, Questo e Quello con Bella balla, Sea John con Se fossi felice, Vale Lp e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore.