Ramy Elgaml ok ai funerali | quando e dove saranno

Milano, 3 dicembre 2024 – Conclusi gli accertamenti sulla salma didisposti dal pm, il corpo del diciannovenne egiziano del Corvetto morto all’alba di domenica 24 novembre nello schianto del TMax guidato da un amico durante un inseguimento dei carabinieri, dopo un alt ignorato e otto chilometri di fuga, è stato restituito alla famiglia: il funerale è previsto per domani mattina, mercoledì 4 dicembre, al cimitero di Bruzzano. Nel frattempo si attendono i risultati degli esami tossicologici chiesti dalla Procura per capire quali fossero le condizioni del ragazzo alla guida dello scooter, il ventiduenne Fares Bouzidi originario della Tunisia su cui pende un’ordinanza agli arresti ai domiciliari per resistenza, uscito domenica dal coma farmacologico ma non ancora in grado di affrontare un interrogatorio.